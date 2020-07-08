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Киркоров похвастался прибавлением в семье

20:26
  • среда
  • 08 июля 2020

Это конь Клод

У Филиппа Киркорова произошло пополнение в семье. Об этом певец сообщил в своем инстаграме. Правда речь идет не о ребенке, а о коне.

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Коня Киркорову подарили в День семьи, любви и верности. Зовут его Клод.

"Добро пожаловать в нашу семью, Клод Киркоров! Да, у нас прибавление. Так много радости нам доставило это событие - к нам приехал наш конь. Будем одаривать счастьем и заботой̆, а счастье семейное у нас есть и я верю, мы приложим все усилия, чтобы с каждым днем его делать ярче, крепче и больше", - написал восторженно певец.

Он добавил, что дети счастливы от такого подарка. На конюшне с новым "членом семьи" они провели весь день и, по словам Филиппа, приступили к занятиям с еще большим энтузиазмом.

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