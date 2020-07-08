В Петербурге установят памятник Жанне д'Арк

Это символ дружбы двух стран

В Париже состоялась торжественная церемония открытия памятника Жанне д'Арк, который планируют передать в дар России.

Автор скульптуры Борис Лежен изобразил идущую вперед девушку с простертыми к небу руками, одной из которых она сжимает французское знамя. Одежда Жанны д'Арк, надетая поверх доспехов, развевается на ветру.

"Статуя воплощает беззаветный патриотизм, дух борьбы с поработителями, что всегда было близко русскому народу. Этот дар символизирует дружбу наших стран", - заявил российский посол Алексей Мешков.

Памятник разместят в Санкт-Петербурге в районе Адмиралтейства, пишет ТАСС. Изначально планировалось, что открытие памятника состоится в Северной столице в мае, однако из-за пандемии коронавируса планы пришлось изменить.

Жанна д’ Арк - французская героиня, командующая французской армии в годы Столетней войны (1337-1453). Сожжена на костре как еретичка. В 1920-м причислена к лику святых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"