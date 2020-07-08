ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин надеется на начало учебного года с 1 сентября

22:25
  • среда
  • 08 июля 2020

Электронные технологии нужно развивать, но без очного образования не обойтись

Российская столица на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в мире по скорости и доступности подключения к интернету. Об этом заявил мэр Москвы выступая на международной онлайн-конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Сергей Собянинн отметил, что в Москве более 90% квартир подключены к широкополосному интернету. Во время пандемии короновируса это позволило всего за неделю организовать обучение детей дистанционно. Московские школьники показывают лучшие результаты по итогам ЕГЭ, и занимают призовые места на олимпиадах, отмечает "ТВ Центр". Поэтому для городских властей было важно не снижать качество образования.

По мнению мэра, масштабный эксперимент удалось реализовать максимально эффективно, потому в системе образования надо и дальше развивать электронные сервисы. Тем не менее, Сергей Собянин выразил надежду, что с первого сентября ученики вернуться к классической системе обучения.

"Сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции - 1 сентября. Конечно, надо развивать электронные технологии, конечно, нужно доступность для этих технологий развивать, но тем не менее, мы понимаем, что без очного общения, без очного образования, наверное, сложно представить школьное образование", - сказал мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин и школьники
Сергей Собянин и школьники
Дети за компьютерами
Дети за компьютерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.