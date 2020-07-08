Собянин надеется на начало учебного года с 1 сентября

Электронные технологии нужно развивать, но без очного образования не обойтись

Российская столица на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в мире по скорости и доступности подключения к интернету. Об этом заявил мэр Москвы выступая на международной онлайн-конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Сергей Собянинн отметил, что в Москве более 90% квартир подключены к широкополосному интернету. Во время пандемии короновируса это позволило всего за неделю организовать обучение детей дистанционно. Московские школьники показывают лучшие результаты по итогам ЕГЭ, и занимают призовые места на олимпиадах, отмечает "ТВ Центр". Поэтому для городских властей было важно не снижать качество образования.

По мнению мэра, масштабный эксперимент удалось реализовать максимально эффективно, потому в системе образования надо и дальше развивать электронные сервисы. Тем не менее, Сергей Собянин выразил надежду, что с первого сентября ученики вернуться к классической системе обучения.

"Сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции - 1 сентября. Конечно, надо развивать электронные технологии, конечно, нужно доступность для этих технологий развивать, но тем не менее, мы понимаем, что без очного общения, без очного образования, наверное, сложно представить школьное образование", - сказал мэр.

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