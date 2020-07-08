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Итальянским врачам удалось разделить сросшихся черепами сиамских близнецов

22:56
  • среда
  • 08 июля 2020

Девочки чувствуют себя хорошо

Итальянские врачи провели сложнейшую операцию по разделению сиамских близнецов. Двухлетние девочки - Префина и Эрфина - перенесли её хорошо. Сама операция уникальна, учитывая, что дети родились со сросшимися черепами. 

Специалисты занялись этим случаем впервые в истории не только итальянской медицины, но и мировой, передает "ТВ Центр". По крайней мере, описанных в научной литературе подобных успешных операций ещё не было. В мире практически никто не берётся за такие случаи с одной из самых редких форм слияния близнецов на костном и мозговом уровнях.

После того, как итальянцы узнали, что девочки с таким диагнозом появились на свет в столице Центрально-Африканской Республики, маму с детьми пригласили в Рим. Готовились к операции больше года. В ней участвовало более 30 врачей и медсестер. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, но пока останутся в госпитале под присмотром медиков.

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Операция по разелению сиамских близнецов
Операция по разелению сиамских близнецов
Операция по разелению сиамских близнецов
Операция по разелению сиамских близнецов
Операция по разелению сиамских близнецов
Операция по разелению сиамских близнецов
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