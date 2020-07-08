Способное достроить "Северный поток-2" судно вошло в воды Дании

Строительство может возобновится уже в первых числах августа

Морской трубоукладчик "Фортуна", одно из двух судов, которые смогут достроить газопровод "Северный поток-2", вошел в территориальные воды Дании. Это означает, что работы могут возобновиться уже в августе.

Ранее датские власти выдали оператору "Северного потока" разрешение на работу этого вида судов в своих водах, передает "ТВ Центр". И теперь в техническом плане препятствий для успешного завершения строительства практически нет. Но противники прокладки российской трубы в Европе и за океаном пытаются сделать всё, чтобы стала невозможной или нерентабельной эксплуатация трубопровода. В ход идут уже привычные санкции, прямые запреты и крупные штрафы. А теперь и футурология.

Комиссариат ЕС по энергетике предупредил поставщиков, что к 2050 году Старый Свет планирует отказаться от углеводородов и стать "климатически нейтральным". То есть вся надежда на то, что газопроводы станут ненужными только через 30 лет.

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