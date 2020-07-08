ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Способное достроить "Северный поток-2" судно вошло в воды Дании

21:04
  • среда
  • 08 июля 2020

Строительство может возобновится уже в первых числах августа

Морской трубоукладчик "Фортуна", одно из двух судов, которые смогут достроить газопровод "Северный поток-2", вошел в территориальные воды Дании. Это означает, что работы могут возобновиться уже в августе.

Ранее датские власти выдали оператору "Северного потока" разрешение на работу этого вида судов в своих водах, передает "ТВ Центр". И теперь в техническом плане препятствий для успешного завершения строительства практически нет. Но противники прокладки российской трубы в Европе и за океаном пытаются сделать всё, чтобы стала невозможной или нерентабельной эксплуатация трубопровода. В ход идут уже привычные санкции, прямые запреты и крупные штрафы. А теперь и футурология.

Комиссариат ЕС по энергетике предупредил поставщиков, что к 2050 году Старый Свет планирует отказаться от углеводородов и стать "климатически нейтральным". То есть вся надежда на то, что газопроводы станут ненужными только через 30 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Судно-трубоукладчик "Фортуна", способное достроить "Северный поток-2"
Судно-трубоукладчик "Фортуна", способное достроить "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.