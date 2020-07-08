Минздрав: вакцинация против COVID-19 будет добровольной

Только с согласия самого гражданина

Прививка от коронавируса будет добровольной, каждый россиян сможет сам решить, вакцинироваться ему от COVID-19 или нет.

Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации", - сообщил глава Минздрава.

На данный момент в России ведется углубленная работа над 17 вакцинами, которые считаются перспективными. Всеобщая вакцинация может начаться уже осенью-зимой 2020 года.

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