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На Черноморское и Азовское побережья обрушились смерчи (видео)

22:26
  • среда
  • 08 июля 2020

Туристы едва успели спрятаться в кафе

Но Черноморском и Азовском побережьях в Краснодарском крае разбушевались смерчи.

Атмосферный вихрь прошелся по береговой зоне и разрушил пляжную инфраструктуру. На кадрах, которые выложили отдыхающие в социальные сети, можно заметить потемневшее небо и большую воронку.

"Это произошло в считанные минуты, мы сначала снимали смерч на камеру, а потом не заметили, как он к нам подобрался, еле ноги унесли", - рассказали туристы, спрятавшиеся в прибрежном кафе станицы Голубицкой.

Смерчи образовались из-за того, что среднесуточная температура установилась выше +25 градусов. Вода в море прогревается, теплый воздух поднимается, а заток из прибрежных ущелий способствует молниеносной смене воздушных масс, объяснил специалист.

На текущий момент данных о пострадавших нет.

В Краснодарском крае 8 и 9 июля действует экстренное предупреждение о непогоде. В регионе ожидаются ливни, град, в акватории Черного и Азовского морей — появление смерчей.

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