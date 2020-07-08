Российские военные вскрыли подготовку провокации с химоружием в Сирии

Террористы намереваются обвинить в его использовании правительственные войска

Террористы из запрещенной в России группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят в Сирии провокацию с использованием химического оружия. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Как выяснили российские военные, боевики планируют осуществить провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб. Для этих целей в специальной лаборатории в городе Сармада уже подготовлены 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом.

После провокации террористы намереваются обвинить в использовании химического оружия правительственные войска Сирии. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в редакцию ТВЦ.RU.

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