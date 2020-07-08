Певец Дмитрий Колдун угодил в больницу с интоксикацией

Врачи пока не поставили ему окончательный диагноз

35-летний белорусский певец Дмитрий Колдун госпитализирован в одну из больниц Минска "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза".

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Белоруссии. В стационаре ему провели комплекс диагностических мероприятий, по результатам исследований будет поставлен окончательный диагноз.

Тесты на коронавирус и антитела дали отрицательный результат, пневмонии у артиста нет. Сейчас состояние Колдуна стабильное.

Дмитрий Колдун – финалист проекта "Народный артист-2", победитель "Фабрики звезд-6" в России. Представлял Белоруссию на конкурсе Евровидение-2007" с песней Work Your Magic. Артист занял шестое место, это лучший результат страны за всю историю конкурса.

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