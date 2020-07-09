Кто в Европе пытается помешать "Северному потоку - 2"

Бизнесмены газопровод поддерживают
Каким способом Вашингтон и его союзники могут помешать запустить в эксплуатацию российскую газовую трубу? И кто в Европе сможет нарушить эти планы?
Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым. Гость студии - Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности.
"В основном, поддерживает "Северный поток – 2" весь европейский бизнес и страны старой Европы. Восточноевропейцы резко против именно по политическим мотивам", - рассказал он.
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