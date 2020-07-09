ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кто в Европе пытается помешать "Северному потоку - 2"

09:43
  • четверг
  • 09 июля 2020

Бизнесмены газопровод поддерживают

Каким способом Вашингтон и его союзники могут помешать запустить в эксплуатацию российскую газовую трубу? И кто в Европе сможет нарушить эти планы?

Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым. Гость студии - Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности.

"В основном, поддерживает "Северный поток – 2" весь европейский бизнес и страны старой Европы. Восточноевропейцы резко против именно по политическим мотивам", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.