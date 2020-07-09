ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В подмосковной Рузе прорвало дамбу

09:03
  • четверг
  • 09 июля 2020

Более 50 человек эвакуированы

В Подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы объявлен режим чрезвычайной ситуации. Затопило частный сектор. Эвакуированы 52 человека, никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

Техническая насыпь не выдержала натиска воды после мощного ливня, который обрушился на регион накануне. В первые же минуты смыло два дома, жители успели из них выбраться. Очевидцы выложили в соцсетях необычные кадры - жилая постройка уплывает вниз по улице. Всего затоплены около 30 приусадебных участков.

Сильная жара в среду резко сменилась на ураганы и ливни практически во всех областях Центральной России. А в столичном регионе наблюдалось редкое явление - температурный градиент. Разница в отдельных районах составляла до 15 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Наводнение в Подмосковье
Наводнение в Подмосковье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.