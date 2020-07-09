В подмосковной Рузе прорвало дамбу

Более 50 человек эвакуированы

В Подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы объявлен режим чрезвычайной ситуации. Затопило частный сектор. Эвакуированы 52 человека, никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

Техническая насыпь не выдержала натиска воды после мощного ливня, который обрушился на регион накануне. В первые же минуты смыло два дома, жители успели из них выбраться. Очевидцы выложили в соцсетях необычные кадры - жилая постройка уплывает вниз по улице. Всего затоплены около 30 приусадебных участков.

Сильная жара в среду резко сменилась на ураганы и ливни практически во всех областях Центральной России. А в столичном регионе наблюдалось редкое явление - температурный градиент. Разница в отдельных районах составляла до 15 градусов.

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