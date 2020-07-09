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В Казани 5 часов тушили крупный пожар

08:38
  • четверг
  • 09 июля 2020

Пострадавших нет

В промзоне Казани удалось ликвидировать открытое горение на площади более полутора тысяч квадратных метров. Пожарным для этого понадобилось около пяти часов.

Сейчас идет проливка конструкций. Горели ангар и административное здание одной из организаций.  Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности. Для того, чтобы не допустить распространение огня на соседние объекты, сотрудникам МЧС пришлось взять его в кольцо. К тушению привлекался пожарный поезд. Пострадавших нет. Прокуратура Татарстана начала проверку, пишет сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru).

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