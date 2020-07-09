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В Финском заливе состоялась тренировка перед Главным военно-морским парадом

08:49
  • четверг
  • 09 июля 2020

В тренировке приняли участие 15 кораблей и катеров

Первая тренировка участников Главного военно-морского парада состоялась в Финском заливе. В ней были задействованы 15 кораблей и катеров, которые в День ВМФ пройдут в составе парадного строя на Неве, передает "ТВ Центр".

В ходе репетиции отрабатывались движения с заданной скоростью по утвержденному курсу. Напомним, в зрелищной программе 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте примут участие корабли, катера и подводные лодки всех флотов и Каспийской флотилии. Запланирована также и воздушная часть парада.

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