Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края

Следствие считает Фургала организатором нескольких убийств

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края. Следствие считает Сергея Фургала организатором покушения на убийство и убийств нескольких предпринимателей.

Фургала задержали 9 июля возле его дома. Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, как оперативники надевают на губернатора наручники сажают в автомобиль. Отмечается, что оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.

В Следственном комитете пояснили, что задержание Фургала связано с делом, состоящим из многих эпизодов. Речь идет об организованной преступной группе, причастной к ряду особо тяжких преступлений против предпринимателей. Они были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"