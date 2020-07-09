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Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края

08:28
  • четверг
  • 09 июля 2020

Следствие считает Фургала организатором нескольких убийств

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края. Следствие считает Сергея Фургала организатором покушения на убийство и убийств нескольких предпринимателей.
В Хабаровском крае возросло число подтопленных домов

Фургала задержали 9 июля возле его дома. Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, как оперативники надевают на губернатора наручники сажают в автомобиль. Отмечается, что оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.

В Следственном комитете пояснили, что задержание Фургала связано с делом, состоящим из многих эпизодов. Речь идет об организованной преступной группе, причастной к ряду особо тяжких преступлений против предпринимателей. Они были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

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