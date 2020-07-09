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Главу Приморского океанариума задержали за взятку в 4 млн рублей

09:06
  • четверг
  • 09 июля 2020

Возбуждено уголовное дело

Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 
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"В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения, - рассказала РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная. - После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова".  

По версии следствия, 30 марта и 8 июля директор океанариума получил четыре миллиона рублей от предпринимателя за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения. Подозреваемый действовал через посредника, против которого возбудили дело за посредничество во взяточничестве.

Предполагается, что Сергей Логинов намеревался получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около девяти миллионов рублей.

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