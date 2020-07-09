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Обнародовано первое фото новорожденной дочери Таисии Вилковой

09:24
  • четверг
  • 09 июля 2020

Молодые родители счастливы

Звезда сериала "Деффчонки" Таисия Вилкова, которая в марте вышла замуж за актера и режиссера Семена Серзина, родила девочку.
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Вилкова предпочитает держать в секрете личную жизнь. Она долгое время скрывала своего возлюбленного. Фанаты не знали о ее беременности, ведь на свадьбе ей каким-то чудом удалось скрыть животик. 

8 июля режиссер Оксана Карас рассказала, что у Вилковой и Серзина родилась дочка. Пара пока держит в тайне ее имя.

"Огромное счастье и радость! Когда это случилось, Сеня как раз снимался у нас и быстро умчался со съемочной площадки - из Питера в Москву к своим принцессам", - цитирует Карас teleprogramma.pro.

Несколько часов назад Серзин опубликовал фото, на котором он держит новорожденную дочку на выходе из роддома. Вилкова стоит рядом с букетом цветов. 

- Здоровья доченьке и маме, сил и терпения папе! - пишут в комментариях.

- Потрясающе!

- Ааа! Свершилось! Ура!

- Растите здоровыми и счастливыми!

- С рождением красавицы дочурки.

Отметим, что после свадьбы Вилковой и Серзину пришлось уйти на "медовую самоизоляцию". "Мы волевым решением отказались от какого-либо празднования, даже маленького - волнительно было в первую очередь за родителей и других взрослых родственников", - говорила актриса 7days.ru.  

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