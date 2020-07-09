Температура в Москве опустилась ниже климатической нормы

Воздух охладили дожди

Гроза и ливень в столице не просто сбили жару – температура опустилась ниже климатической нормы. Синоптики обещают, что 9 июля осадки будут менее интенсивными. Ожидаются кратковременные дожди и до 23 градусов тепла.

"Сегодня синоптическая ситуация обусловленна тыловой частью ложбины североатлантического циклона. Туда поступит прохладная масса воздуха с температурным фоном, на 3 градуса ниже положенного по климатической норме июля", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозам метеоролога, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду, атмосферное давление - 747 миллиметров ртутного столба. Температура в столице - 21-23 градуса тепла, в Подмосковье - 19-24 выше ноля, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"