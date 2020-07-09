Более сотни домов уничтожил пожар в Луганской области

Десятки пострадавших, есть жертвы

Растет число пострадавших от лесных пожаров в Луганской области, на подконтрольной Киеву территории. Огонь уничтожил более сотни домов на 5 тысячах гектаров. Горит лесная подстилка на территории Боровского, Капитановского и Ахтырского лесничеств, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным пресс-службы ведомства, подтверждена гибель пяти человек. 34 человека, в том числе 15 детей, были госпитализированы. Всего же за медицинской помощью обратился 71 человек. Десятки жителей эвакуированы.

По состоянию на утро четверга огонь уничтожил 23 и повредил 36 жилых домов в селе Смоляниново. В кооперативе "Волчье озеро" сгорели 80 дачных домов. С огнем борются более 1,5 тысячи человек, привлечены сотни единиц техники, в том числе два самолета АН-32П.

Лес на территории Луганской области загорелся 6 июля. Тушению пожара мешает сильный ветер, передает ТАСС.

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