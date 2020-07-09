"Карпович заставила": Прилучный надел кольцо на безымянный палец

У них все настолько серьезно?

Предполагаемый роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович не дает покоя интернет-пользователям и журналистам. Поговаривают, что они отдыхают в Крыму вместе с детьми Прилучного от Агаты Муцениеце. Если верить слухам, после развода артист начал носить кольцо, похожее на помолвочное. Фанаты не исключают, что в скором времени Прилучный и Карпович поженятся.

Как пишет 7days.ru, Карпович попросила Прилучного носить кольцо на безымянном пальце правой руки, чтобы скрыть татуировку, которую актер сделал вместе с Муцениеце. Телеведущая, кстати, уже избавилась от этой тату.

"Наверняка она [Карпович] и заставила его надеть это кольцо! Давно за этой особой наблюдаю. Решила прибрать, по всей видимости, парня к рукам. Ведь он востребован и популярен", - заявил изданию человек, который работал на съемочной площадке фильма "Фау-2. Побег из ада", где Прилучный сыграл главную роль.

По его словам, Карпович часто приходила на съемки к Прилучному. "Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше, мешалась", - утверждает аноним.

Карпович и Прилучный отказываются комментировать слухи о своем роман. По словам актера, в его жизни начался новый этап. В Сети появились фото, на которых, предположительно, запечатлены знаменитости. Кроме того, друг Прилучного опубликовал в соцсети видео с актером, где за кадром якобы можно услышать голос Карпович.

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