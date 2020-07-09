Депутат МГД Картавцева поддерживает решение об установке санитайзеров в Москве

Они размещаются в местах наибольшего трафика

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом в столице замедляется и в этом заслуга не только властей и медиков, но и самих горожан, которые добросовестно соблюдают предписанные меры защиты.

В частности, по ее словам, дополнительной мерой защиты стали санитайзеры. Она поддержала решение об их установке в городе.

"Они размещаются в местах наибольшего трафика, в крупных транспортных узлах, это конечно, очень важно. Это и станции метро, это и возле остановки. И конечно, я думаю, что в дальнейшем это будет распространяться", - сказала Картавцева.

Она отметила удобство их использования. "Это бесконтактная обработка рук. Это будет очень здорово, что ты можешь подойти и обработать", - добавила депутат.

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