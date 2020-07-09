В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ появились новые экспонаты

В числе новинок - макет ракеты, созданной по проекту Циолковского

Новые исторические и интерактивные экспонаты, а также архивные документы появились в коллекции центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Среди них макет орбитальной станции “Салют-6” и макет ракеты по проекту Константина Циолковского. Ждет посетителей и новая мультимедийная зона, посвященная спутнику “ВДНХ-80”, запущенному на орбиту в прошлом году — к 80-летию выставки, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как рассказала Сергунина, в павильоне обновилась зона, посвященная космическим станциям серии "Салют". Здесь появился макет советской станции "Салют-6", которая провела на орбите почти пять лет — с 1977 по 1981 годы. Она впервые была оснащена двумя стыковочными узлами, позволившими присоединять к ней пилотируемые корабли серии "Союз" и автоматические грузовые корабли серии "Прогресс" одновременно. Иностранными участниками экспедиций на станции"Салют-6" были космонавты из Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. Всего на станции побывали 27 человек.

Проект космической ракеты, разработанный Константином Циолковским более чем за полвека до первых полетов, существовал только на бумаге и не был реализован. Однако по чертежам специалистам удалось создать наглядную модель ракеты, которая, по мнению автора, в будущем должна была отправиться в космос. С виду она значительно отличается от современных ракет-носителей, однако принцип их строения, предложенный ученым, сохраняется и сегодня.

Экспонат - часть стенда, посвященного Циолковскому. Он расположен в зоне "КБ-1. Космический бульвар" в самом начале экспозиции. Там же гости выставки могут познакомиться с другими работами ученого и увидеть, насколько точно на рубеже XIX–ХХ веков он предсказал первые серьезные шаги в освоении космоса.

Коллекция архивных документов центра пополнилась артефактами, связанными с Тихоокеанской гидрографической экспедицией, созданной на рубеже 1950–1960-х годов. В ней участвовали четыре корабля, которые занимались контролем испытаний межконтинентальных баллистических ракет в Тихом океане. Первой из них стала знаменитая Р-7. Ракеты-носители этого семейства до сих пор отправляют в космос пилотируемые корабли.

Тихоокеанская экспедиция сыграла важную роль и в первом полете человека в космос. 12 апреля 1961 года флагманское судно флота "Сибирь" не только контролировало орбиту гагаринского "Востока", но и получало данные о физических параметрах космонавта, его самочувствии, пульсе, давлении. Модель этого корабля 1968 года, а также подлинное удостоверение первого командира тихоокеанской экспедиции Юрия Максюты, схему размещения кораблей во время полета Юрия Гагарина, фотографии судов и другие исторические документы можно увидеть в разделе "КБ-2. Конструкторское бюро".

На площадке "КБ-3. Космодром будущего" появилась мультимедийная зона, которая рассказывает о спутнике "ВДНХ-80", запущенном в космос накануне 80-летия главной выставки страны. Космический аппарат уже год находится на низкой околоземной орбите и каждый день отправляет в Центр управления полетами данные о космической погоде. А 1 августа прошлого года он передал на радиолюбительские станции всего мира звуковой сигнал о юбилее ВДНХ. В мультимедийной зоне разместили точную копию спутника, здесь в режиме реального времени можно увидеть данные телеметрии и состояния солнечной активности.

Пополнил экспозицию и опытный вариант гермошлема ГШ-6 — части высотного снаряжения летчика или космонавта. Воздухонепроницаемый шлем необходим для полетов на больших высотах. При разгерметизации кабины летательного аппарата и катапультировании он сохраняет пилоту жизнь. Подобные гермошлемы использовались на высотных перехватчиках, таких как МиГ-25 и МиГ-31. Для космонавтов этот шлем был незаменим при тренировках на перегрузки и катапультировании на больших высотах.

Центр "Космонавтика и авиация" вновь открыл двери 16 июня. Для безопасности посетителей предусмотрено несколько сеансов, а также временно ограничен доступ к некоторым зонам и интерактивным экспонатам. Одновременно здесь могут находиться до 100 человек.

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