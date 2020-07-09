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В Мосгордуме рассказали о возобновлении занятий йогой в столичных парках

09:58
  • четверг
  • 09 июля 2020

Акция "Йога в парках" из-за карантинных мер стартовала позже

Йога в последнее время вошла в число самых популярных видов физической активности в крупных городах мира и стала одним из элементов "нового мегаполисного образа жизни". Как рассказал депутат Московской городской думы Игорь Бускин, в этом году акция "Йога в парках" из-за карантинных мер стартовала на два месяца позже, чем планировалось.

Парламентарий напомнил, что занятия йогой в столичных парках являются бесплатными. Подробное расписание тренировок можно найти на страницах Мосгорпарка в социальных сетях.

Кроме того, в городских парках проводятся и другие спортивные занятия, направленные на укрепление здоровья москвичей.

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Занятие йогой в парке
Занятие йогой в парке
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