"Семья готовится к худшему": жене и детям Ефремова предрекли бедность

Им придется тяжело, если звезду посадят

Жена и дети Михаила Ефремова готовятся к тому, что останутся без кормильца. Об этом рассказала ресторатор Татьяна Беркович, которая дружит с актером.

Нынешняя супруга актера - звукорежиссер Софья Кругликова - воспитывает троих детей: 15-летнюю Веру, 13-летнюю Надежду и 10-летнего Бориса. По мнению Беркович, если Ефремова отправят в колонию, то Вере придется пойти подрабатывать, чтобы помочь маме прокормить семью.

"Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", - цитирует ресторатора starhit.ru.

У Михаила Ефремова есть еще трое детей от предыдущих браков, некоторые из них тоже нуждаются в материальной поддержке. Они пострадают в случае обвинительного приговора, говорит Беркович.

"Миша - не богатый человек. Да, в Юрмале дачку купил - она похожа на дворец? Да, квартира в Плотниковом - ну, посмотрите, что это за квартира. Он сколько зарабатывает - столько и тратит", - поделилась собеседница издания.

По ее словам, Ефремова спасает вера, он нуждается в общении с батюшкой. "Миша не стал меньше верить в Бога после этой аварии однозначно. Но ему нужен человек, который не только с юридической точки зрения, как адвокат, но и с духовной, поможет ему справиться с собой", - сказала Татьяна Беркович.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

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