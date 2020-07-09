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Задержание Фургала: в чем обвиняют губернатора Хабаровского края

11:39
  • четверг
  • 09 июля 2020

Последняя информация о громком деле

В четверг утром в Хабаровске задержан губернатор края Сергей Фургал. Его подозревают в убийствах нескольких предпринимателей, а также организации покушения. Проверяют чиновника и на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Следственные действия будут проходить в Москве.

Сергей Фургал только вышел из дома. Собирался на работу. Едва сел в машину, как его элитный внедорожник блокировали оперативники. Задержание произошло молниеносно и корректно. Чиновника вытащили из авто. Через 12 секунд на запястьях защелкнули наручники. Фургал явно не был готов в такой встрече. Недоуменно озирался. Ему коротко объясняют, за что задержан. Еще через 44 секунды губернатор уже в машине спецназа, на которой его увезли в аэропорт Хабаровска. Чтобы доставить в Москву. Фургала подозревают в причастности к серии тяжких преступлений, передает "ТВ Центр".

"Возбуждение уголовного дела в отношении него стало результатом длительной и кропотливой работы Следственного комитета над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах, на территории Хабаровского края и Амурской области. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.  

Местные газеты предполагают, что речь идет об убийствах Евгения Зори, Романа Сандалова и Олега Булатова. Последний и вовсе в прошлом был бизнес-партнёром Фургала. А почти все криминальные эпизоды связывают с работой дальневосточных металлообрабатывающих компаний. Якобы, бизнесмены не могли поделить сферы влияния на предприятиях. В итоге, неуступчивых устранили. Но это лишь версии. А в числе фактов - то, что осенью прошлого года по подозрению в убийствах уже были задержаны 4 человека. В том числе деловой компаньон Фургалова - Николай Мистрюков. Но вина ни одного из задержанных, в суде ещё не доказана. Следствие продолжается. И может обрасти целым шлейфом новых подробностей.

Газеты, ссылаясь на источники в Следственном комитете пишут, что речь в данном случае идет о разбоях, вымогательстве и бандитизме. Сколько таких эпизодов, пока неясно. О главном фигуранте с точки зрения статуса и должности тоже известно не много. Сергей Фургал в те годы, о которых идёт речь в уголовном деле, не был яркой медийной личностью. Ему 50. Медик по образованию. Занимался бизнесом, связанным с торговлей лесоматериалами и скупкой лома чёрных металлов. В 2005 становится депутатом Краевого заксобрания. Потом дважды избирается в Государственную думу. В 2018-ом одержал победу во втором туре губернаторских выборов и возглавил регион. Самолёт с Сергеем Фургалом на борту вылетел в Москву в 11:30 по местному времени. В четверг чиновнику предъявят обвинения. А следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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