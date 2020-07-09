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В Сербии не утихают акции протеста

11:46
  • четверг
  • 09 июля 2020

Пострадали десятки человек

В столкновениях с полицией в Белграде пострадали 39 человек. 20 из них - стражи порядка. У одного переломаны ноги, другой был сбит автомобилем.

Массовые митинги начались во вторник, когда правительство объявило о возобновлении общенационального карантина. После неудачной попытки захвата парламента протестующие продолжили акции по всей столице. Этой ночью их поддержали и жители других городов, передает "ТВ Центр".

Митингующие обвиняют президента в том, что он использовал ситуацию с коронавирусом в своих политических целях. Сам Александр Вучич заявляет, что к организации беспорядков причастны иностранные спецслужбы.

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