В Китае заявили о самом серьезном периоде в отношениях с США

Пекин и Вашингтон столкнулись с серьезным кризисом

Очередную нелепость с точки зрения международного права допустили в администрации президента США. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен анонсировал введение новых санкций против Пекина. Причём, их необходимость дипломат объяснил аннексией Китаем Гонконга.

О'Брайен полностью проигнорировал тот факт, что с 1997-го года Гонконг официально вошёл в состав Китая после долгого периода английской оккупации. В США активно критикуют принятый недавно закон о защите нацбезопасности - якобы он нарушает правовую автономию региона, передает "ТВ Центр".

В условиях внешнеполитического прессинга китайские власти проявляют сдержанность. Глава МИД уже заявил, что отношения с Америкой переживают самый сложный период в истории. Но Пекин по-прежнему заинтересован в развитии связей с Соединёнными Штатами.

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