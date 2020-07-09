ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае заявили о самом серьезном периоде в отношениях с США

11:49
  • четверг
  • 09 июля 2020

Пекин и Вашингтон столкнулись с серьезным кризисом

Очередную нелепость с точки зрения международного права допустили в администрации президента США. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен анонсировал введение новых санкций против Пекина. Причём, их необходимость дипломат объяснил аннексией Китаем Гонконга.

О'Брайен полностью проигнорировал тот факт, что с 1997-го года Гонконг официально вошёл в состав Китая после долгого периода английской оккупации. В США активно критикуют принятый недавно закон о защите нацбезопасности - якобы он нарушает правовую автономию региона, передает "ТВ Центр".

В условиях внешнеполитического прессинга китайские власти проявляют сдержанность. Глава МИД уже заявил, что отношения с Америкой переживают самый сложный период в истории. Но Пекин по-прежнему заинтересован в развитии связей с Соединёнными Штатами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
Протесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.