Тюрьма за фото под юбкой: в Европе развернули борьбу с апскертингом

Уровень преступлений подобного характера растёт

Европейские законодатели развернули борьбу с непристойным поведением граждан. Всё больше государств признают сексуальной агрессией попытки бесцеремонно подглядывать и фотографировать то, что в приличном обществе не принято. Для обозначения порочного любопытства уже введён специальный термин. Однако вопросов по-прежнему много.

Это не просто чей-то дурацкий розыгрыш. Огромная проблема, которую долго держали не в фокусе, считают немецкие активистки по борьбе с апскертингом. "Скерт" в переводе с английского – юбка, а апскертеры - те, кто пытается тайком под них заглянуть. Подобных видео в интернете сотни. Если не тысячи. И многие этими кадрами открыто хвалятся. Или даже продают сайтам для взрослых. Ответственности ведь все равно никакой.

Британка Джина Мартин теперь одна из главных мировых активисток в борьбе с апскертингом. Три года назад сама стала жертвой такого охотника за неприличными фото.

Джина тогда решила не заминать скандал. А пошла собирать подписи под петицией. Ей потребовалось два года, чтобы достучаться до британских законодателей.

За год после принятия закона по этой статье в Британии были осуждены 16 человек. четверо получили тюремный срок. Во Франции непрошеные фотосессии с непристойного ракурса тоже караются по всей строгости закона. В 2018-м Национальная Ассамблея приняла необходимые поправки. И теперь за апскетертинг можно получить штраф до 15, а в особых случаях до 30 тысяч евро, и срок - до двух лет тюремного заключения.

Закон уже активно применяется. Правда, в целом проблему агрессии, в том числе и сексуальной, он так и не решил. Уровень преступлений подобного характера растёт. И далеко не все они становятся предметом расследования.

Есть вопросы и к соразмерности наказания. Должен ли, например, отправляться в тюрьму подросток, который просто неудачно пошутил. Впрочем, говорят психологи, ответственность здесь нужна. Ведь для жертвы такого вуайериста все это совсем не шутки. Чье-то глупое развлечение вполне может стать причиной психологической травмы.

К сексуальной агрессии апскертинг уже приравняли в Канаде и Бельгии. А в Нью-Йорке и Токио в публичных местах даже устанавливают предупредительные знаки. В Германии после года размышлений Бундестаг тоже одобрил закон, запрещающий подобные фотографии. Теперь за них грозит два года тюрьмы. Или крупный штраф.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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