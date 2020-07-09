В Москве обсудили реализацию поправок в Конституцию

Предстоит большая работа по приведению законодательства в соответствие с новыми положениями в Конституции

Реализацию поправок к Конституции в четверг обсудили на внеочередном заседании в Президиуме Совета законодателей. Встреча проходит в режиме видеоконференции под председательством спикеров обеих палат парламента - Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.

Как сообщила председатель Совфеда, предпринятые извне попытки расколоть общество на фоне голосования по поправкам полностью провалились. Граждане, напротив, показали небывалую сплоченность, а обновленная Конституция получила абсолютную легитимность. Вячеслав Володин, в свою очередь говоря о предстоящей работе, назвал в числе главных задач повышение эффективности власти и укрепление суверенитета.

"С принятием поправок в Конституцию для России наступил новый этап развития нашей страны с более высокими стандартами жизни, с более высокими обязательствами перед гражданами. Это большая ответственность для всей системы публичной власти. Нам предстоит серьезная работа по приведению законодательства в соответствие с новыми положениями в Конституции", - сказал Володин.

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