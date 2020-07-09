Задержанного губернатора Хабаровского края доставили в Москву (видео)

Фургала подозревают в организации убийств

Задержанного 9 июля губернатора Хабаровского края доставили в Москву. Силовики утром встретили Сергея Фургала у его дома и, судя по всему, препроводили сразу в аэропорт.

В Следственном комитете сообщили, что чиновника подозревают в организации как минимум двух убийств предпринимателей. Предполагают, что вопрос о мере пресечения, будет решать Басманный суд. Следствие намерено настаивать на аресте Фургала, обвингение ему предъявят в ближайшее время.

По данным РИА Новости, по делу уже арестованы четыре активных участника организованной преступной группировки. Проверяется их возможная причастность к другим особо тяжким преступлениям.

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