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Задержанного губернатора Хабаровского края доставили в Москву (видео)

10:24
  • четверг
  • 09 июля 2020

Фургала подозревают в организации убийств

Задержанного 9 июля губернатора Хабаровского края доставили в Москву. Силовики утром встретили Сергея Фургала у его дома и, судя по всему, препроводили сразу в аэропорт.

В Следственном комитете сообщили, что чиновника подозревают в организации как минимум двух убийств предпринимателей. Предполагают, что вопрос о мере пресечения, будет решать Басманный суд. Следствие намерено настаивать на аресте Фургала, обвингение ему предъявят в ближайшее время.

По данным РИА Новости, по делу уже арестованы четыре активных участника организованной преступной группировки. Проверяется их возможная причастность к другим особо тяжким преступлениям.

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Доставление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву
Доставление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву
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