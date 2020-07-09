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Минимальное с апреля число зараженных выявлено за сутки в Москве

10:55
  • четверг
  • 09 июля 2020

Суточный прирост – самый низкий в России

В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев COVID-19. По данным оперативного штаба, это минимальный показатель с 5 апреля – тогда было зафиксировано 536 заболевших.
Власти Подмосковья снимают ограничения по коронавирусу

Общее число пациентов с коронавирусом в столице достигло 227 363. Суточный прирост в Москве оказался на уровне 0,25% - наименьший результат среди всех регионов России.

По всей стране выявлено за сутки 6 509 случаев заражения коронавирусом.  Всего за время пандемии в России заразились 707 301 человек. Выписались из больниц за минувший день, по данным оперштаба, 8 805 пациентов, всего в России выздоровели уже 481 316 человек. Общее число выздоровевших превысило 68% от общего числа случаев коронавируса в России.

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