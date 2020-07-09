Потерявшая голос Пелагея подала иск против Телегина

Развод затягивается

В Никулинском суде Москвы состоялось заседание по делу о разводе певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. На нем присутствовали только юристы обеих сторон.

Пелагея хотела получать от хоккеиста алименты в размере 1/4 дохода. Это примерно 800 тысяч рублей в месяц. Однако Телегин подал иск о разделе совместно нажитого имущества. Речь идет о доме и квартире, где певица сейчас живет с трехлетней дочерью.

9 июля представитель певицы подал встречный иск. "В документе настаивается на разделе абсолютно всего общего имущества и счетов обоих супругов", - рассказал starhit.ru источник в суде.

Телегину и Пелагее дали время на то, чтобы собрать документы по недвижимости и банковским счетам. Следующее заседание состоится 20 июля. Дело слушается в закрытом режиме по просьбе хоккеиста.

Ранее появилась информация о том, что Телегин пытался утаить крупную сумму денег, которую они с экс-возлюбленной выручили от покупки квартиры. "Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки [за дом]. Но муж решил иначе. Средства исчезли", - рассказал помощник адвоката Пелагеи.

По слухам, из-за стресса артистка потеряла голос, с ней работают медики.

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Если верить журналистам, Телегин живет с новой пассией - предпринимательницей Марией Гончар.

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