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"Чего вы расшумелись?" Арзамасова высказалась о романе с Авербухом

11:27
  • четверг
  • 09 июля 2020

Ее завалили малоприятными сообщениями

Актрису Лизу Арзамасову удивила шумиха вокруг ее романа с фигуристом Ильей Авербухом.
Авербух пообещал беречь Арзамасову от посторонних глаз

"Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я - все та же Лиза", - написала звезда сериала "Папины дочки" в Instagram.

Раньше актриса прекрасно общалась со своими подписчиками. Они дискутировали на философские темы, обсуждали серьезные вопросы, шутили - и все это тактично, деликатно. А теперь на нее внезапно посыпались упреки, оскорбления, непрошенные советы и "маньяческие монологи".

"Вы чего? Ребята? Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в сеть, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий - и хороших, и плохих", - отметила Арзамасова, имея в виду свои отношения с Авербухом.

Она призналась, что не любит и не умеет говорить о личной жизни. Поклонники должны знать только одно - у нее все хорошо. "А уж как там все в деталях, какая разница?" - написала знаменитость.

Напомним, 7 июля в Сети опубликовали фото 25-летней Арзамасовой и 46-летнего Авербуха. Они пили чай на летней веранде, держась за руки. Актриса подтвердила информацию о их романе, но от комментариев отказалась. Авербух заявил, что хотел бы беречь свою молодую возлюбленную от посторонних глаз.

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