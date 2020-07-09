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Число случаев COVID-19 в России превысило 707 тысяч

11:26
  • четверг
  • 09 июля 2020

Суточный прирост – менее 7 тысяч

В России за минувшие сутки выявлено 6,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за время пандемии превысило 707 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе.
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"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1778 (27,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении. Жертвами COVID-19 стали 176 пациентов, выписаны из больниц 8 805 человек.

Всего за время пандемии в России зафиксировано 707 301 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 10 843 человек – это 1,5% от общего числа заболевших. 481 316 пациентов выздоровели.

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