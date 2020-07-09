Оперштаб одобрил план возобновления международного авиасообщения

Летать за границу можно будет с августа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса одобрил план возобновления международных пассажирских авиаперевозок. В соответствии с предложениями Минтранса и "Аэрофлота", это предстоит сделать в два этапа, начав со стран СНГ.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев напомнил, что до 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. В то же время, по его данным, с 27 июля терминал D московского аэропорта "Шереметьево" будет подготавливаться к отправке авиарейсов.

По данным Игнатьева, первыми для россиян откроются страны СНГ. Решение о возобновлении сообщения с каждым конкретным государством будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в этой стране.

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