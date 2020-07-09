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Отмечающего развод Харламова заметили в караоке-клубе

12:07
  • четверг
  • 09 июля 2020

Замену Асмус он пока не нашел

Юморист Гарик Харламов не унывает после расставания с актрисой Кристиной Асмус. На днях он вместе с друзьями и коллегами весело отметил окончание съемок очередного проекта.
Харламов перечислил абсурдные причины развода с Асмус

Резидент Comedy Club устроил вечеринку в караоке-клубе на Новом Арбате.

"Гарик - наш частый гость, потому что хозяин его знакомый. В этот раз, когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу!" - рассказали starhit.ru в заведении. Портал также опубликовал видео с мероприятия. 

Вечеринка длилась с шести вечера до четырех утра. Гости ели, выпивали и исполняли песни. Гарик Харламов тоже продемонстрировал свои вокальные способности. Он покинул клуб последним, причем в одиночестве.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. В июне текущего года они объявили о разводе. По словам артистки, это было ее решение. "Над отношениями должны работать оба партнера", - заявила она, намекнув на то, что виновником краха семьи стал юморист.

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