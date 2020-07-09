Жириновский решил оставить Фургала в рядах ЛДПР

Партия будет защищать задержанного губернатора

Владимир Жириновский не намерен исключать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из рядов ЛДПР. По словам лидера партии, соратники будут защищать задержанного чиновника. Жириновский считает, что при Фургале все показатели в крае были лучше, чем при прежнем губернаторе.

"Это - удар, который нанесли, и пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был самым лучшим губернатором за всю историю края", - заявил лидер либерал-демократов. Он уверен, что задержание Фургала "простимулирует всех избирателей голосовать за ЛДПР".

Сергея Фургала задержали у дверей его дома утром 9 июля и доставили в Москву. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, губернатора хабаровского края подозревают в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Помимо Фургала в рамках уголовного дела арестованы четверо участников организованной группы. Всех фигурантов проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, передает "Интерфакс".

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