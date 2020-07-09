ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жириновский решил оставить Фургала в рядах ЛДПР

12:30
  • четверг
  • 09 июля 2020

Партия будет защищать задержанного губернатора

Владимир Жириновский не намерен исключать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из рядов ЛДПР. По словам лидера партии, соратники будут защищать задержанного чиновника. Жириновский считает, что при Фургале все показатели в крае были лучше, чем при прежнем губернаторе.
Раскрыты подробности дела Сергея Фургала

"Это - удар, который нанесли, и пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был самым лучшим губернатором за всю историю края", - заявил лидер либерал-демократов. Он уверен, что задержание Фургала "простимулирует всех избирателей голосовать за ЛДПР".

Сергея Фургала задержали у дверей его дома утром 9 июля и доставили в Москву. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, губернатора хабаровского края подозревают в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Помимо Фургала в рамках уголовного дела арестованы четверо участников организованной группы. Всех фигурантов проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.