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Собянин отменил масочный режим на улицах Москвы с 13 июля

12:49
  • четверг
  • 09 июля 2020

Снять маски можно будет 13 июля

Мэр Москвы объявил о новом этапе снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Сергей Собянин подчеркнул, что после нескольких месяцев режима самоизоляции столица постепенно вернулась к обычному ритму жизни, открылись магазины и службы быта, летние веранды ресторанов и кафе, миллионы людей вернулись на свои рабочие места.

С 13 июля отменяется еще ряд ограничений. В частности, ношение маски или респиратора на улице москвичам просто рекомендуется. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен.

В то же время, некоторые требования пока сохраняются. Необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах. Социальное дистанцирование также надо соблюдать, говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте столичного градоначальника.

Также с 13 июля отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты могут вернуться в вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Кроме того, отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах.

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