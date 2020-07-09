Названа дата открытия кинотеатров и театров в Москве

Однако действует ряд ограничений

С 1 августа в столице возобновляется работа театров, кинотеатров и концертных залов, в которых не более трех тысяч посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на половину. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Между тем, с 13 июля снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

"Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий", - говорится в сообщении на сайте Собянина.

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