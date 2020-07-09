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Вопящий под музыку муж шокировал Кудрявцеву

13:28
  • четверг
  • 09 июля 2020

Они вместе уже 8 лет, но такого она еще не видела

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram забавное видео с мужем - 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым.
49-летняя Кудрявцева впервые показала своего внука

Кудрявцева и Макаров женаты с 2013 года, но они до сих пор не перестают друг друга удивлять. 8 июля телеведущая внезапно выяснила, что ее благоверный любит творчество певицы ZIVERT. Он слушал ее в машине, двигаясь в так мелодии и даже вопя от удовольствия.

"Ровно 8 лет назад мы познакомились. И что теперь я вижу?" - написала шокированная Кудрявцева в соцсети, засняв кайфующего от музыки спортсмена. Под конец ролика Макаров придвинулся к жене и издал радостный крик, чем вызвал счастливую улыбку на ее лице.

Напомним, что в 2018 году Кудрявцева родила от Макарова дочку.

Звезда признавалась, что порой ей бывает непросто с молодым мужем. Она старается не ревновать его и отпускать на вечеринки. Ради него Кудрявцева поддерживает себя почти в идеальной физической форме. "Если бы мне было лет 20, мы развелись бы, наверное, через пару месяцев", - шутила Кудрявцева. 

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