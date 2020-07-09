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Кружки и секции "Московского долголетия" заработают 1 августа

13:00
  • четверг
  • 09 июля 2020

Занятия будут проходить на открытом воздухе

В столице снимается ряд ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Так, уже с 1 августа возобновляют свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие". Однако действуют некоторые ограничения – занятия проводиться должны только на открытом воздухе.

Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором. "Но несмотря на эти неиз­бежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии", - говорится в сообщении на сайте Сергея Собянина.

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