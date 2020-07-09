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В Рузе сохраняется режим ЧС после прорыва дамбы

15:03
  • четверг
  • 09 июля 2020

Что стало причиной ЧП и как местные власти помогут людям?

В подмосковной Рузе действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне там прорвало дамбу, в результате чего два частных дома буквально смыло водой, около 30 приусадебных участков отказались затоплены. Из опасной зоны были эвакуированы более 50 человек, в том числе семь детей. Прокуратура уже начала проверку.

Этот участок Волоколамского шоссе в Рузе сейчас закрыт для движения. Размыт мост над рекой Гордянкой. Экскаватор разбирает дорожное полотно, которое буквально раскромсало мощным потоком воды.

Местных жителей успели эвакуировать из зоны подтопления до удара стихии. Сейчас в этих домах практически никого. Лишь некоторые вернулись и сейчас расчищают завалы. Место ЧП обследуют бригады спасателей, им предстоит ликвидировать последствия наводнения.

В ближайший санаторий из домов эвакуировали 52 человека, из них семь детей. Все они обеспечены горячим питанием. В настоящее время уровень воды в жилом секторе составляет до 15 сантиметров. В городской администрации сообщили, что был произведён принудительный сброс воды с дамбы, и сделать это было необходимо. Утверждают, что после сильных ливней городу грозило куда более мощное наводнение.

Сейчас власти продолжают наблюдать за уровнем воды. Угрозы второй волны нет. Транспорт пустили в объезд - теперь машинам придётся делать крюк 23 километра через соседние деревни.

Из-за этого в Рузе изменены схемы движения 8 маршрутов -  автобусы следуют в объезд. Власти Подмосковья обещают оказать помощь жителям Рузы, чье жилье пострадало от подтопления.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Прорыв дамбы в Рузе
Прорыв дамбы в Рузе
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
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