Московские клиники возвращаются к оказанию плановой помощи

Перед этим проводится масштабная дезинфекция
Количество пациентов сокращается в коронавирусных стационарах. Если в начале мая в столице было занято более 19 тысяч коек, то сейчас - около пяти тысяч. Это позволяет возвращать к плановой работе клиники, которые ранее были перепрофилированы под борьбу с COVID.
У Прасковьи Васильевны плановая госпитализация должна была быть в апреле. После долгого ожидания переоформлять документы не пришлось - все направления были в силе, а новые анализы сделали в стационаре, передает "ТВ Центр".
Больница имени Спасокукоцкого для плановой помощи открылась буквально на днях, врачи уже провели первые высокотехнологичные операции.
За время пандемии многие московские клиники были перепрофилированы для лечения больных с COVID-19. Помощь больным коронавирусом была приоритетной - поэтому плановые обследования и операции пришлось отложить. Теперь стационары возвращаются к обычному режиму работы. В больнице имени Спасокукоцкого на инфекционное разоружение ушло две недели.
Возвращение к своему профилю началось с масштабной дезинфекции и разбора временных конструкций. В стационарах внедрили временный стандарт работы: в палатах - большие расстояния между койками, постоянно проветривают и обеззараживают воздух.
Перед плановым лечением обязательна проверка на коронавирус, поэтому сотрудники обсерватора до сих пор работают в полной защите. Соблюдаются все меры предосторожности- пациентов принимают через отдельный вход только по записи и с интервалом не меньше 15 минут, чтобы было время на дезинфекцию после каждого больного.
Отделение работает уже с максимальной нагрузкой - здесь около 50 человек. После отрицательного теста на коронавирус, начнется само лечение. А пока в палатах обсерватора действуют свои правила.
Уже 16 московских стационаров вышли из работы с коронавирусной инфекцией, но в городе продолжают действовать "красные зоны", и лучший способ туда не попасть остается прежним - это маски, перчатки и социальная дистанция.
Наталья Тарасова, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"