В Москве мошенники вывели за границу более 10 млн рублей

Они подделали документы

В Москве задержаны злоумышленники, которые незаконно вывели крупную сумму денег за рубеж. Провернуть операцию удалось по подложным документам, передает "ТВ Центр".

Мошенники подделали контракт на поставку из Германии в Россию высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей. От лица подконтрольной фирмы, они предоставили поддельные документы в орган валютного контроля и перевели деньги на расчётный счёт нерезидента.

"Выяснилось, что медоборудование, заявленное в декларации, на территорию Российской Федерации, не ввозилось. Вместо этого была завезена медицинская техника низкого качества, реальная стоимость которой составляет всего 350 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемые незаконно вывели на счёт иностранной организации более 12 миллионов рублей", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Во время обысков были обнаружены различные документы, печати, а также более семи миллионов рублей, в том числе в валюте. Разложенные на полу деньги заняли несколько комнат.

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