С начала года у москвичей конфисковали 300 машин за неуплату штрафов

Арест автомобиля за неуплату штрафов ГИБДД и парковки – крайняя мера

Более 300 машин конфисковано у москвичей с начала года. Причина проста: за парковку платить отказываются, штрафы от ГИБДД за другие нарушения игнорируют. Сумма, которую должник обязан выплатить, нередко исчисляется сотнями тысяч рублей. Покрыть её может автомобиль. Правда, чтобы найти его хозяина, судебным приставам подчас приходится становиться детективами.

Подробнее – в репортаже Ивана Колесникова.

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