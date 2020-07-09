В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго

Один птенец – розовый и четверо красных

Маленькие, но гордые. В Московском зоопарке вылупились фламинго - розовый и четверо красных. Правда, до своих роскошных родителей им ещё далеко.

Сейчас малыши больше напоминают серые комочки пуха на тонких ножках. Зато уже демонстрируют характер вполне независимый: гордо вышагивают по вольеру. Тут бы сказать "по колено в воде", но правильнее будет "по пятку" - такова птичья анатомия. Розовый пигмент у птенцов появится только через несколько месяцев, при этом детский, серый, оттенок в оперении продержится минимум год.

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