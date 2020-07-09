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Путин примет решение об увольнении Фургала, ознакомившись с материалами следствия

13:26
  • четверг
  • 09 июля 2020

Спецслужбы докладывают президенту в установленном порядке

Существует установленный порядок, в соответствии с которым спецслужбы докладывают президенту России о текущих делах. Это касается и дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Решение о его увольнении Владимир Путин примет на основе материалов, предоставленных следствием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему представлены следствием, мы вас об этом проинформируем", - сказал журналистам представитель Кремля.

Когда именно президенту доложили о деле Фургала, Песков уточнять не стал. Однако заметил, что всю информацию прессе уже предоставил Следственный комитет, так что ему добавить на этот счет нечего.

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