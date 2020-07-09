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Москвичам дали рекомендации по выбору овощей и фруктов летом

13:29
  • четверг
  • 09 июля 2020

В первую очередь следует обратить внимание на внешний вид

Столичное управление Роспотребнадзора дало рекомендации при выборе овощей и фруктов в летнее время. Продукция должна иметь сопроводительные документы, не стоит покупать ягоды в местах несанкционированной торговли, на автотрассах, а также у частных лиц.

При выборе овощей и фруктов следует обратить внимание на их внешний вид. Не доверяйте продукции, если вы видите изменение их внешнего вида, цвета, а также запаха.

Большую опасность представляет употребление в пищу немытых фруктов, овощей, ягод, поэтому не нужно поддаваться соблазну попробовать продукцию у прилавка.

"Фрукты и овощи необходимо тщательно промывать под проточной водой. Клубни и корнеплоды на первом этапе щеткой очищают от следов грунта, далее овощи прополаскивают в проточной воде и снимают с них кожуру. Все виды цитрусовых предварительно ошпаривают кипятком", - сообщили в ведомстве.

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