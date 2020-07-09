Юлия Михалкова подарила маме машину

Трогательный момент попал на видео

36-летняя телеведущая Юлия Михалкова на полдня прилетела в Екатеринбург, чтобы подарить маме легковой автомобиль.

"Сегодня в моей жизни очень важный день - день рождения моей любимой мамочки", - рассказала экс-звезда шоу "Уральские пельмени". По ее словам, мама любит миниатюрные машины. Такой транспорт, считает она, идеально подходит для поездок на дачу.

На опубликованном в Instagram видео Михалкова подходит к дому, где живет мама. За спиной артистки движется серебристый автомобиль, украшенный воздушными шариками. Затем мы видим, как мама обнимает Михалкову. "Ой, спасибо! Какая радость!" - говорит растроганная женщина. Довольная произведенным эффектом, звезда счастливо смеется.

Напомним, что Юлия Михалкова родилась в городке Верхняя Пышма под Екатеринбургом. Ее воспитывала мать. Отца ей заменяли дедушка, дядя и брат.

В прошлом году Михалкова ушла из "Уральских пельменей" и переехала в Москву.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"