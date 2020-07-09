ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ищут с собаками: мэр столицы Южной Кореи пропал без вести

13:51
  • четверг
  • 09 июля 2020

Администрации пришлось отменить несколько встреч

Мэр Сеула Пак Вон Сун объявлен пропавшим без вести. Заявление в полицию подала его дочь, обнаружив адресованную ей странную записку.
Российские дипломаты попросили Сеул объяснить ситуацию с "Севастополем"

По словам дочери, которые приводит южнокорейское агентство Ренхап, ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен". Позже городская администрация Сеула сообщила, что одна из встреч мэра, назначенная на 16.40 по местному времени, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств".

Полиция признала мэра пропавшим без вести. Объявлен масштабный поиск, Пак Вон Суна ищут с собаками и беспилотниками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мэр Сеула Пак Вон Сун
Мэр Сеула Пак Вон Сун
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.