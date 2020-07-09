Ищут с собаками: мэр столицы Южной Кореи пропал без вести

Администрации пришлось отменить несколько встреч

Мэр Сеула Пак Вон Сун объявлен пропавшим без вести. Заявление в полицию подала его дочь, обнаружив адресованную ей странную записку.

По словам дочери, которые приводит южнокорейское агентство Ренхап, ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен". Позже городская администрация Сеула сообщила, что одна из встреч мэра, назначенная на 16.40 по местному времени, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств".

Полиция признала мэра пропавшим без вести. Объявлен масштабный поиск, Пак Вон Суна ищут с собаками и беспилотниками.

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