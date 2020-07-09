Передумали: Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября

Меры безопасности все же придется соблюдать

Минпросвещения не отказывается от традиционных школьных линеек, они пройдут в День знаний 1 сентября. Возможно, придется изменить формат мероприятий, и обязательное требование – соблюдение мер безопасности, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Будут ли мероприятия проводиться в очном формате или дистанционно, министр не уточнил. Однако подчеркнул: будет сделано все возможное, чтобы снизить риски распространения COVID-19.

"Что касается линеек, то линейки традиционные - они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся", - сказал Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее появились сообщения, что 1 сентября традиционных школьных линеек не будет. Это объяснялось угрозой распространения коронавируса.

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